Загитова поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения
17:25
18 мая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает свое день рождения. Ей исполнилось 19 лет.
В Instagram спортсменка поблагодарила болельщиков и фанатов за поздравления.
«Спасибо большое за ваши поздравления», — написала Загитова.
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