Загитова поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения

18 мая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает свое день рождения. Ей исполнилось 19 лет.

В Instagram спортсменка поблагодарила болельщиков и фанатов за поздравления.

«Спасибо большое за ваши поздравления», — написала Загитова.