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Загитова поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения

17:25
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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18 мая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает свое день рождения. Ей исполнилось 19 лет.

В Instagram спортсменка поблагодарила болельщиков и фанатов за поздравления.

«Спасибо большое за ваши поздравления», — написала Загитова.

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