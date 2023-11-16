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Сегодня, 22:09

Загитова: «В моей школе будут применяться фишки, которых в России и по миру нет»

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, чем ее школа по фигурному катанию, которая строится в Казани, будет отличаться от других.

Ранее сообщалось, что строительство школы 21-летней спортсменки завершат к лету 2024 года.

«Сейчас все на стадии разработки. Конечно, будет применяться много фишек, которых, как мне кажется, в России и по миру нет. Все вам рассказывать не буду, это будет секретиком, все узнаете в начале или в середине следующего года. Активно работаю во всем, что связано с моей школой: я перфекционист, стараюсь себя во всех сферах задействовать по максимуму, чтобы это было хорошо», — цитирует Загитову Sport24.

16 ноября в московском ТЦ Авиапарк фигуристка презентовала свою коллекцию одежды.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-596512-zagitova-v-moyey-shkole-budut-primenyatsya-fishki-kotorykh-net-v-rossii-ya-perfektsionist
Фигурное катание
Алина Загитова
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