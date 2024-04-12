Загитова: «Все подробности завтра»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Telegram-канале пообещала объяснить публикацию фотографии из свадебного салона.

«Все подробности завтра...» — написала Загитова.

В четверг 21-летняя спортсменка выложила видео, в котором сказала: «По-моему, это самый неожиданный кружочек в моем Telegram-канале. Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это».

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).