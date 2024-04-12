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Сегодня, 01:05

Загитова: «Все подробности завтра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Telegram-канале пообещала объяснить публикацию фотографии из свадебного салона.

«Все подробности завтра...» — написала Загитова.

В четверг 21-летняя спортсменка выложила видео, в котором сказала: «По-моему, это самый неожиданный кружочек в моем Telegram-канале. Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это».

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Алина Загитова. Загитова опубликовала фото из свадебного салона
Фигурное катание
Алина Загитова
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Загитова опубликовала фото из свадебного салона
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