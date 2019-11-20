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Загитова не планирует менять прыжки в программах на этапе «Гран-при» в Японии

11:43

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует менять набор прыжков в соревновательных программах на японском этапе серии «Гран-при» в Саппоро. В каждой из программ фигуристка будет в числе прочего исполнять каскад из тройных лутца и риттбергера.

17-летняя Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.

Кихира планирует исполнить четверной сальхов на японском этапе «Гран-при». И три тройных акселя в двух программах

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