Загитова на праздновании дня рождения Тутберидзе. Видео

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал ролики со дня рождения тренера. Тутберидзе сегодня исполняется 45 лет.

На праздновании присутствует Олимпийская чемпионка Алина Загитова, дочь Тутберидзе Диана Дэвис и другие.

Тутберидзе в 1994—1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. С 2013 года по настоящее время является старшим тренером отделения "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.

Среди учениц Тутберидзе олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая, двукратная чемпиона мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и другие.

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