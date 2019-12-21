Загитова, Косторная, Трусова и Тутберидзе на Финале «Гран-при» в Турине. Новые закадровые моменты

Первый канал на своем официальном Youtube-канале опубликовал новый видеоролик, посвященный закадровым моментам Финала «Гран-при» в Турине. В центре внимания — победительница женского турнира Алена Косторная, его призеры Александра Трусова и Анна Щербакова, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ближайшим турниром для Косторной, Щербаковой и Трусовой станет чемпионат страны в Красноярске, который пройдет с 24 по 29 декабря. Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.