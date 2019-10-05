Загитова и Глейхенгауз показали, как расслабляются после соревнований
12:26
Олимпийская чемпионка Алина Загитова после выступления на коммерческом турнире Japan Open поделилась в своем Instagram фотографией хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в забавной маске.
Глейхенгауз же в своих сторис выложил фотографию Загитовой в не менее смешной маске.
Загитова вместе с одногруппницей Александрой Трусовой стала победительницей турнира в составе команды Европы. Во многом эта победа была завоевана благодаря сильным прокатам россиянок.
Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/u41K8LiAYR— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 5, 2019
Из Инстаграма Даниила Глейхенгауза pic.twitter.com/8FTesiEXEw— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 5, 2019
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