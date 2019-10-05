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Загитова и Глейхенгауз показали, как расслабляются после соревнований

12:26
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова после выступления на коммерческом турнире Japan Open поделилась в своем Instagram фотографией хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в забавной маске.

Глейхенгауз же в своих сторис выложил фотографию Загитовой в не менее смешной маске.

Загитова вместе с одногруппницей Александрой Трусовой стала победительницей турнира в составе команды Европы. Во многом эта победа была завоевана благодаря сильным прокатам россиянок.

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