ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова должна была представить новую программу на чемпионате мира

20:43
Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова. Фото instagram.com/daniil_gleikhengauz/
Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова. Фото instagram.com/daniil_gleikhengauz/
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, высказал свое разочарование в связи с отменой чемпионата мира, а также сообщил, что на нем с показательным выступлением должна была выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего, — написал Глейхенгауз в Instagarm. — Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, Вперед» 29 марта!

Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все всё понимают, и здоровье превыше всего! Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия,Вперёд» 29 марта! #teamtutberidze #alinazagitova #daniilgleikhengauz #choreographer #health #bestrong

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

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