Загитова должна была представить новую программу на чемпионате мира

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, высказал свое разочарование в связи с отменой чемпионата мира, а также сообщил, что на нем с показательным выступлением должна была выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего, — написал Глейхенгауз в Instagarm. — Так же мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, Вперед» 29 марта!