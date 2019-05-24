Забияко и Энберт хотят оставить произвольную программу минувшего сезона на предстоящий

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт рассказали о программах на новый сезон. В минувшем сезоне пара завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме и стали серебро на чемпионате России. Чемпионат Европы спортсмены пропустили из-за проблем со здоровьем у партнера.

– В будущем, а пока -– у вас есть идеи относительно новых программ?

Энберт: Самое сложное соединить, что хотим мы, Нина Михайловна и что хотят видеть зрители. Найти эту точку пересечения. По большому счету мы все равно катаемся для зрителей, и нам было приятно, что наша произвольная программа этого сезона так понравилась. Многие даже спрашивали, как мы будем с ней прощаться? Не знаю на сто процентов, но, возможно, мы ее оставим. Подумаем, сделаем ребрендинг, рестайлинг, немного освежим… Программа действительно удачная, да и в Европе мы ее не катали.

– Короткая программа этого сезона была не менее оригинальной.

Забияко: Короткую программу мы, скорее всего, поменяем.

Энберт: Хотя Петр Чернышев нам поставил классную короткую программу. Мне кажется, что лучше Пети ее поставить никто в мире не смог бы. Для этого надо родиться в России, глубоко погрузиться в тему, почувствовать музыку, как прочувствовал Петр. Паскуаль Камерленго поставил нам замечательную произвольную. И тоже потому, что пропустил ее через себя. Думаю, это чувствовали зрители.

– Будете ли вы что-то менять, добавлять в программах?

Энберт: Мы, конечно, постараемся порадовать наших зрителей, придумаем что-то новое. Но контент у нас останется прежним. Мы делаем стабильно выброс флипп, каскад у нас посложнее, чем у Жени с Вовой, сальхов…Поработаем над уровнями других элементов. В нынешних реалиях с такими программами можно конкурировать с лидерами.

Что касается элементов ультра-си, то четверного выброса точно делать не будем. Когда мы с Наташей учили выброс тройной аксель, то до этого весь сезон стабильно делали двойной. Казалось, что в запасе и пролет, и высота… Подумаешь, еще один оборот добавить. Но это обернулось травмой для Наташи, и от этой идеи мы отказались.

Четверной подкрут – тоже сложно, но эту тему можно обсуждать, хотя пока я не представляю, как делать этот элемент и нужно ли нам это. В парном катании рост партнеров играет важную роль. Наташа высокая, и четыре оборота в подкруте ей будет делать нелегко, даже сейчас, когда большая высота на этом элементе. Юниоры делают четверной на более низкой высоте, и многие из партнерш невысокие, миниатюрные…

Остаются прыжки. Лутц, флип. Американцы, которые с нами тренируются, прыгают риттбергер. Я, конечно, за прогресс. И думаю, наступит момент, когда новое поколение все эти элементы освоит и будет делать. Чуть-чуть изменится техника, чуть-чуть поменяется представление о сложных элементах, и я буду только рад за ребят. Но мое мнение, что за три года до Олимпиады в Пекине этого не случится. Слишком много спортсменов травмировалось на сложных элементах. Да и у нас с Наташей на следующий сезон свои задачи.

– Можете пояснить?

Энберт: В этом сезоне мы подтянули тодес, вращения. Более уверенно стали делать выброс флипп, прыжки… Но на этом нельзя останавливаться. Впереди большая работа.Но самое главное сейчас – это восстановиться и отдохнуть, чтобы не повторилось то, что случилось со мной в этом сезоне. Летом пройду обследование в США, потому что олимпийский цикл долгий и надо все грамотно разложить. Когда мы с Наташей только встали в пару, то все, что с нами происходило, больше напоминало спринт.

Нам предстояло фактически начать с нуля и успеть подготовиться и отобраться на Олимпиаду. Мы каждый год старались выучить что-то новое. У нас не было готовых на сто процентов поддержек, подкруток, выбросов… Мы вынуждены были все это форсировать. Все сборы проходили на максимуме, и для меня это была работа на пределе. Видимо, все это сказалось.

Этот цикл будет похож на стайерский забег. Нужно правильно распределить нагрузки, сопоставить силы, желание, планы, возможности и двигаться вперед. В общем, наша жизнь до Олимпиады больше напоминала спринт, теперь мы стали стайерами.

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