«За хозяюшку осталась?» Фанаты оценили новое фото Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое фото в соцсетях. Она показала, что тренируется в ледовом дворце «Хрустальный».

«За хозяюшку осталась?» — написал один из подписчиков.

«Ну Алина, ну красавица, с улыбкой и на тренировку», — отметил другой.

В декабре прошлого года после шестого места в финале Гран-при Загитова объявила о приостановке карьеры. ФФККР включила ее в состав сборной России на новый сезон, но позже стало известно, что фигуристка пропустит контрольные прокаты национальной команды и не буде выступать на этапах Кубка России, чтобы сосредоточиться на работе в «Ледниковом периоде».