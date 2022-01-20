Японская фигуристка прокомментировала выступления учениц Тутберидзе на чемпионате Европы

Японка Маи Михара, выигравшая короткую программу на чемпионате четырех континентов (72,62 балла), высказалась о российских фигуристках Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

— Я смотрела чемпионат Европы и была восхищена и поражена таким большим количеством четверных высокого качества, которые исполнили русские фигуристки. Это просто невероятно! Я бы хотела тоже уметь прыгать четверной. Но пока у меня не было удачных попыток тройного акселя и четверных. Так что-то, на чем я должна сконцентрироваться, чтобы конкурировать с ними — делать идеально чисто те вещи, которые я умею. И обеспечить очень высокое качество программы, на уровне совершенства. Но повторюсь, я была действительно изумлена и снимаю шляпу перед российскими фигуристками.

Разрешать ли четверные в короткой программе? Здесь я должна подумать. Но для начала мне надо научиться прыгать и приземлять четверной. (смеется)