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20 января, 23:22

Японская фигуристка прокомментировала выступления учениц Тутберидзе на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Японка Маи Михара, выигравшая короткую программу на чемпионате четырех континентов (72,62 балла), высказалась о российских фигуристках Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

— Я смотрела чемпионат Европы и была восхищена и поражена таким большим количеством четверных высокого качества, которые исполнили русские фигуристки. Это просто невероятно! Я бы хотела тоже уметь прыгать четверной. Но пока у меня не было удачных попыток тройного акселя и четверных. Так что-то, на чем я должна сконцентрироваться, чтобы конкурировать с ними — делать идеально чисто те вещи, которые я умею. И обеспечить очень высокое качество программы, на уровне совершенства. Но повторюсь, я была действительно изумлена и снимаю шляпу перед российскими фигуристками.

Разрешать ли четверные в короткой программе? Здесь я должна подумать. Но для начала мне надо научиться прыгать и приземлять четверной. (смеется)

Фигурное катание
Маи Михара
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