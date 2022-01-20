Индийская фигуристка попросилась к Этери Тутберидзе

21-летняя индийская фигуристка Тара Прасад рассказала «СЭ», что хотела поработать с российским тренером Этери Тутберидзе.

Прасад заняла 20-е и последнее место в короткой программе чемпионата четырех континентов, набрав 43,31 балла, сделав три тройных прыжка (все с недокрутами).

Она участвовала в олимпийском отборе, но не сумела пробиться на Игры в Пекине. На данный момент Прасад тренируется в США.

— Что знаете о российском фигурном катании? Фигуристов, тренеров, может быть?

— Я слышала об Этери Тутберидзе. Хотела бы к ней на сборы? А я не знаю, как это сделать, как туда попасть.

— Ну, я могу опубликовать новость, может, она ее прочитает.

— О, круто! В теории — конечно, хотела бы, если есть возможность. Я очень ценю все то, что она делает. Когда появляются талантливые, великие фигуристы, мы должны помнить, что тренер проделал хорошую работу. Так что уважаю всех тренеров, на самом деле, и их труд, — сказала индианка.

Полное интервью с Тарой Прасад читайте скоро на сайте «СЭ».