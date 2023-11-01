Японская фигуристка Кавагути не верит, что Валива принимала допинг

Японская фигуристка Юко Кавагути высказалась о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой.

«Мы с Камилой Валиевой выступали в шоу после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Это очень светлая, хорошая и приятная девочка. Очень талантливая фигуристка. Что касается истории с допингом, в этой жизни все возможно, но в ситуации с Валиевой наверняка это неправда», — цитирует Кавагути РИА «Новости».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Валиева примет участие в «Гран-при России» в Казани, которое пройдет с 10 по 13 ноября, несмотря на слушания в CAS.