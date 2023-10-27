Коган сообщил, что Валиева выступит на «Гран-при России» в Казани, несмотря на слушания в CAS

Валиева выступит на «Гран-при России» в Казани, несмотря на слушания в CAS

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал то, что слушания по делу Камилы Валиевой в CAS совпадают с четвертым этапом «Гран-при России» в Казани.

«В планах изменений нет, выступления не совпадают напрямую со слушаниями. Камила настаивает на своем участии в соревнованиях», — сказал Коган на пресс-конференция ФФККР.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

«Гран-при России» в Казани пройдет с 10 по 13 ноября.