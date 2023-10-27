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27 октября, 07:52

Коган сообщил, что Валиева выступит на «Гран-при России» в Казани, несмотря на слушания в CAS

Валиева выступит на «Гран-при России» в Казани, несмотря на слушания в CAS
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал то, что слушания по делу Камилы Валиевой в CAS совпадают с четвертым этапом «Гран-при России» в Казани.

«В планах изменений нет, выступления не совпадают напрямую со слушаниями. Камила настаивает на своем участии в соревнованиях», — сказал Коган на пресс-конференция ФФККР.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

«Гран-при России» в Казани пройдет с 10 по 13 ноября.

Календаль основных российских соревнований по&nbsp;фигурному катанию. Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России
Фигурное катание
Камила Валиева
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