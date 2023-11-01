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Сегодня, 15:50

Тутберидзе: «За землю для своего катка пришлось судиться»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала появление ледового дворца своего имени в Москве.

«Возможно, не самый лучший, с другими не сравнивали. Пытались сделать для себя хорошо. Пока еще не открыли до конца, есть пусконаладочные процессы. Мы в процессе открытия. В течение недели-трех откроемся, — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». - Очень много сил, энергии потратили. В какой-то момент я задумалась — реально настолько это нужно? Учитывая, сколько приходится в это вкладываться. Я и здесь работаю на 100 процентов, это не значит, что я смогу работать больше там — но у ребят будет больше возможностей».

Также она рассказала о судебном процессе за землю для спорткомплекса.

«Началось в марте 2018 года, оттуда пошел процесс. В начале судились за землю — почему-то оказалось, что за этот кусок надо судиться, хотя я на нем не настаивала. Мне вообще было все равно, какой. Пока судились, те деньги, которые были выделены — их уже не хватало, потому что инфляция. Нужно было идти и просить о большей сумме и переделывать проект, который был уже готов», — подчеркнула тренер.

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе Москвы в Ясенево было завершено в сентябре.

Этери Тутберидзе
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