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Допинг

2 февраля, 11:26

Васильев считает, что нет смысла подавать апелляцию в CAS по делу Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о возможной апелляции на решение CAS об отстранении Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Нужно ли подавать апелляцию на решение CAS по Валиевой? В данном случае апелляции — это все глупости, ерунда. В том смысле, что это ни к чему не приведет. Я считаю, что нам нужно готовиться к серьезному контрудару — конгрессу МОК, где будет переизбираться весь руководящий состав организации. Нужно привлечь наших друзей, которых у нас в мире очень много: Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Это уже значительно больше голосов, чем у этих негодяев, которые прямо сейчас разрушают олимпийские движение. Надо заканчивать с этим беспределом, а для этого надо возглавить МОК. Шансы у нас есть, надо хорошо подготовиться. С нынешним составом МОК просто не о чем разговаривать и даже не стоит садиться с ними за стол переговоров», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-vasil-ev-chtoby-zakonchit-s-e-tim-bespredelom-nuzhno-vozglavit-mok-shansy-u-nas-est/
Фигурное катание
Камила Валиева
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