Анцелиович заявила, что СAS сохранил для Валиевой теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что спортивный арбитражный суд (CAS) при вынесении решения о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой принял в расчет тот факт, что спортсменка не имела никакого отношения к задержке проверки допинг-пробы в стокгольмской антидопинговой лаборатории.

«Дата окончания дисквалификации назначается с учетом периода, когда спортсмен находится во временном отстранении, которое накладывается при уведомлении о неблагоприятном результате анализа взятой допинг-пробы. На Камилу временное отстранение наложили во время Олимпиады, но уже через два-три дня оно было снято, поэтому можно считать, что она во временном отстранении не находилась. И четырехлетняя дисквалификация Валиевой по общепринятым правилам должна была начаться с даты вынесения CAS решения, то есть с января 2024 года, и закончиться в январе 2028 года. Я вполне могу допустить, что суд выбирал между двумя вариантами наказания: либо дисквалифицировать несовершеннолетнюю спортсменку на два года с конца января 2024-го за непреднамеренный прием без указания источника, либо на четыре года со дня взятия пробы в декабре 2021-го. Как мы помним, стокгольмская антидопинговая лаборатория, а не сторона спортсмена, была причиной задержки обработки пробы, поэтому было вполне справедливо вести отсчет дисквалификации с конца 2021 года. Да, все результаты, показанные Валиевой начиная с 2022 года, аннулированы. Но зато сейчас Камила имеет теоретическую возможность отобраться на Олимпиаду 2026 года», — приводит слова Анцелилович ТАСС.

Ранее в МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал россиняку на четыре года.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.