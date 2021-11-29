Япония объявила о закрытии границ для иностранцев перед финалом Гран-при по фигурному катанию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает Tokyo-sports.

По словам Кисиды, закрытие границ является временной мерой. При этом премьер-министр не сообщил о том, когда ограничения будут сняты.

Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию.