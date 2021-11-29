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Япония объявила о закрытии границ для иностранцев перед финалом Гран-при по фигурному катанию

12:22

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает Tokyo-sports.

По словам Кисиды, закрытие границ является временной мерой. При этом премьер-министр не сообщил о том, когда ограничения будут сняты.

Напомним, что с 9 по 12 декабря в Японии должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию.

Дополнительная информация:

https://www.tokyo-sports.co.jp/sports/figure-skating/3828662/

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Карен Саркисян все материалы автора
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