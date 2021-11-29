Музыкальный продюсер Яна Рудковская после этапа «Гран-при» в Сочи пожелала удачи российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Спортсменка по завершении «Гран-при России» в своем Instagram написала: «Цель выйти в финал достигнута! Откатала не на сто процентов, форма ещё не восстановлена, но главная задача выполнена, и я очень этому рада! Спасибо всем за поддержку!»

Рудковская в комментариях написала: «Лиза, борись! Болеем за тебя».

Туктамышева заняла второе место на турнире в России, набрав по сумме выступлений 229,23 балла. В произвольной программе она успешно приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но ошиблась на сольном тройном акселе.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.