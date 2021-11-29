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Коган заявил, что российские фигуристы 6 декабря прилетят на финал «Гран-при» в Японию

Коган рассказал, когда российские фигуристы полетят в Японию на финал «Гран-при»
15:09
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, когда российские спортсмены прибудут в Японию для участия в финале «Гран-при».

«Наши фигуристы прилетят в Осаку 6 декабря», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.

Финал «Гран-при» по фигурному катанию должен пройти с 9 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13055005

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