Ягудин с дочерьми устроил велопробег

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в своем Instagram видео импровизированного велопробега со своими дочерьми Елизаветой и Мишель. Ягудин принял участие в нем на детском велосипеде.

— Велопробег, — подписал Ягудин видео. — P. S. Сегодня болит задница и коленки, думаю, с чего же, так вот причина...

Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований отменены, а все спортсмены и тренеры находятся дома в режиме самоизоляции. До 1 мая москвичам и жителям Подмосковья разрешено выходить из дома лишь в исключительных случаях: в аптеку, магазин, для выгула собаки и получения медицинской помощи.