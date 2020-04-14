ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин с дочерьми устроил велопробег

15:39
Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и их дочерьми. Фото Instagram
Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и их дочерьми. Фото Instagram
Теги:

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в своем Instagram видео импровизированного велопробега со своими дочерьми Елизаветой и Мишель. Ягудин принял участие в нем на детском велосипеде.

— Велопробег, — подписал Ягудин видео. — P. S. Сегодня болит задница и коленки, думаю, с чего же, так вот причина...

Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований отменены, а все спортсмены и тренеры находятся дома в режиме самоизоляции. До 1 мая москвичам и жителям Подмосковья разрешено выходить из дома лишь в исключительных случаях: в аптеку, магазин, для выгула собаки и получения медицинской помощи.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир