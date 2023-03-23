Ягудин ответил на критику своего номера в турнире шоу-программ

Победитель турнира шоу-программ Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал негативные отзывы о своем номере, набравшем максимальный балл жюри в субботу.

— Про вашу программу многие сказали: мол, грустный клоун. Вы согласны?

— Нет, это не клоун. Это просто человек, застенчивый, мечтающий, у которого есть внутренние барьеры, комплексы. Но глобально это любой житель планеты Земля, который ищет этот луч надежды или любви, добра. Жизнь нам дана, чтобы развиваться, учиться, идти. Ее суть — в движении. За этим лучом мы идем, иногда догоняем, и тогда он давал силу моему персонажу, а был момент в программе, когда луч рассыпался, и человек теряется, остается без мотивации. Это про жизнь. Нужно что-то сделать, чтобы у тебя что-то было. Вся жизнь в этом беге, стремлении коснуться луча.

— Вы в какой-то момент увидели, что катаете себя?

— Это про определенный образ человека, который применим и для старой бабушки, и для юного пацана, и на себя его тоже можно примерить, конечно. Так же и я бегу, да, в театр, на пробы, ты постоянно ищешь новое в жизни. Но если ты встанешь, то никогда этот луч не догонишь.

— У вашего номера есть критики. Мол, мы уже все это видели: как всегда, Ягудин покривлялся, ничего нового.

— У любого творчества есть как почитатели, так и критики. Отталкиваться от мнения каких-то людей... Я отталкиваюсь от своего мнения, постановщиков и близких. Их мнение мне важно. У нас вечно все недовольны всем. И я рад, что получилось вот так: старый конь борозды не испортил.