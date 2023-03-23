РУСАДА проверило на допинг Щербакову

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале протестировало 14 отечественных фигуристов, в числе которых была и победительница личного турнира Олимпиады-2022 Анна Щербакова, сообщает ТАСС.

По информации источника, в последний месяц зимы были также проверены на допинг Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Арсений Федотов, Егор Гончаров, Алина Горбачева (второе тестирование в 2023 году), Петр Гуменник, Матвей Янченков, Макар Игнатов (второе тестирование), Майя Хромых, Каролина Коган, Ангелина Палагина и Никита Сенцов.

В январе РУСАДА протестировало 21 фигуриста. Самыми проверяемыми в 2023 году (по 2 раза) являются Горбачева, Игнатов и Андрей Мозалев.

Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (шесть раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (пять). Щербакова в прошлом году была проверена Российским антидопинговым агентством один раз.