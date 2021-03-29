Ягудин: «Никогда не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» заявление олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерины Бобровой.

Ранее Боброва в интервью «Собеседнику» сказала: «Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, главное, что они работают».

«Екатерина Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она априори не знает, по каким методикам работает Тутберидзе. Не ей судить ту методику, по которой работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы Тутберидзе унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина Боброва взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон. Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Глейхенгауз, и Мишин, и Москвина, и Жулин, и Тарасова, и Свинин, и Давыдов и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!», — сказал Ягудин «СЭ».

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме подопечная Тутберидзе Анна Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место.

(Константин Колмаков)