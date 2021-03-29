Жулин отреагировал на слова Бобровой о жестких методах работы Тутберидзе

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» заявление олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Екатерины Бобровой о методах работы Этери Тутберидзе.

Ранее, 29 марта, Боброва в интервью «Собеседнику» заявила, что «Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо». По словам спортсменки, главное, что методы специалистки работают.

«У каждого человека свое мнение. Я много работал с Женей Медведевой и не наблюдал так называемое «унижение». Требовательность — да, чтобы человек работал. Не считаю, что Тутберидзе кого-то унижает. Не знаю, откуда Боброва это взяла», — сказал Жулин «СЭ».

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото.

(Константин Колмаков)