Яблоков занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице
16:35
Российский фигурист Илья Яблоков занимает второе место (73,25) после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия). Еще один россиянин Кирилл Сарновский стал третьим (71,48).
Их соотечественники Андрей Анисимов (71,12) и Александр Голубев (67,84) занимают четвертое и шестое место соответственно.
Лидирует после первого вида программы Уильям Эннис из США (76,21 балла).
Произвольные программы спортсмены представят 3 сентября.
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