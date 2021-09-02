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Яблоков занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

16:35
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Российский фигурист Илья Яблоков занимает второе место (73,25) после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия). Еще один россиянин Кирилл Сарновский стал третьим (71,48).

Их соотечественники Андрей Анисимов (71,12) и Александр Голубев (67,84) занимают четвертое и шестое место соответственно.

Лидирует после первого вида программы Уильям Эннис из США (76,21 балла).

Произвольные программы спортсмены представят 3 сентября.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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