«Я не ругаю и не обижаю детей». Плющенко рассказал о тренировках Трусовой

Российский тренер Евгений Плющенко рассказал о подготовке своей подопечной Александры Трусовой к чемпионату мира в Швеции.

— Наша главная цель — выступить достойно. Для этого Саша сделает все возможное, — цитирует Плющенко Dagens Nyheter. — Для нее это первый взрослый чемпионат мира. Однако мы не будем соревноваться ни с японками, ни с нашими соотечественниками. Она будет соревноваться с собой.

Раньше она старалась показать, на что способна, с помощью своих четверных прыжков. Думаю, что больше ей не нужно сосредотачиваться на них. Она уже и так может их прыгать. Главное — выполнить основную работу. Мы много работали над самим катанием, интерпретациями, артистизмом. Она научилась по-другому понимать музыку . Фигурное катание — артистичный вид спорта... «.

«Александра — очень сильная. Она никогда не откладывает на завтра то, что может сделать сегодня. И она невероятно много работает. Конечно, со спортивной точки зрения,он берет максимум из каждой тренировки, хочет быть первой. Это отлично. Однако нужно ее сдерживать, так как она постоянно стремится к большему. Ей нельзя спешить, так как она находится в пубертатном периоде. Это нельзя не учитывать.

Саша долгое время находилась в рамках определенной системы, у меня же другая система. Я никогда не ругаю детей и не обижаю их", — заключил Плющенко.

Напомним, что в прошлом году Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Плющенко. Чемпионат мира пройдет с 24 по 28 марта в шведском Стокгольме.