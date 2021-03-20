Туктамышева: «Российские фигуристы летят на ЧМ с хорошим настроением»
13:42
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что российские фигуристы летят на чемпионат мира с хорошим настроением, поскольку отправляются в Стокгольм на специальном чартерном рейсе.
Проводы национальной команды прошли в субботу в аэропорту Шереметьево.
«Спасибо за организацию чартерного рейса. Мы летим всей нашей командой — все удобно, полетим с хорошим настроением», — цитирует ТАСС Туктамышеву.
На вопросы журналистов, чего спортсменка ждет от предстоящего мирового чемпионата, Туктамышева ответила: «Ожиданий я не строю, нужно просто хорошо для себя откататься. Подготовка? Подготовка соответствует положению».
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.
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