Трусова рассказала о тренировках у Плющенко
09:02
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках в академии Евгения Плющенко.
По словам 16-летней спортсменки, в «Ангелах Плющенко» творчески подходят к тренировочному процессу.
«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он регулярно придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — цитирует Трусову Dagens Nyheter.
Напомним, что в прошлом году Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Плющенко.
Дополнительная информация:
https://www.dn.se/sport/alexandra-trusova-tonarsstjarnan-som-brot-den-ryska-linjen/
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