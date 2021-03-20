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Трусова рассказала о тренировках у Плющенко

09:02
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках в академии Евгения Плющенко.

По словам 16-летней спортсменки, в «Ангелах Плющенко» творчески подходят к тренировочному процессу.

«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он регулярно придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — цитирует Трусову Dagens Nyheter.

Напомним, что в прошлом году Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Плющенко.

Дополнительная информация:

https://www.dn.se/sport/alexandra-trusova-tonarsstjarnan-som-brot-den-ryska-linjen/

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