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«Вы что, совсем без бога живете?». Журанков обратился к хейтерам фигурного катания

18:44

Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что ажиотаж вокруг фигурного катания перешел все границы разумного.

— Как вам вообще явление хейтерства и хайпа вокруг фигурного катания?

— Иногда оно зашкаливает. Когда обострилось противостояние Загитовой и Медведевой, это было уже совсем... Люди писали Транькову невесть что. Хочется спросить — вы что, совсем без бога живете? Или, возможно, без секса, а набрасывание на вентилятор — это такая сублимация. Пришли соцсети, и нам надо привыкать, что так дальше и будет. Потом Трусова против кого-то или что-то в таком роде.

И мне прилетало за комментарии. Я после Олимпиады сказал, что Тутберидзе должна была быть с проигравшей, в этом драматизм момента. Случившееся там вообще было трагедией в высшей возможной степени, я такого в спорте не видел. Победа Загитовой на Олимпиаде — это было идеальное совпадение возраста, состояния, программы, времени. Она выиграла по делу этот старт при том, что Медведева два года тащила на себе фигурное катание. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Журанкова

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