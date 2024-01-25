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Сегодня, 13:20

Врачи диагностировали фигуристке Симоновой сотрясение мозга

Виктория Кравченко
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В Федерации фигурного катания на коньках Москвы рассказали, что врачи диагностировали фигуристке Марии Симоновой, получившей травму в результате падения во время турнира в Москве, небольшое сотрясение.

«Маша со вчерашнего дня остается в больнице, она под наблюдением ведущих московских врачей. Федерация Фигурного катания на коньках Москвы оперативно среагировала, привлечены лучшие нейрохирурги Москвы. У Маши небольшое сотрясение, динамика положительная, со слов лечащего врача, она чувствует себя хорошо», — передает слова федерации ТАСС.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.

Источник: https://tass.ru/sport/19813673
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