Технический комитет ISU намерен упростить программы фигуристов

Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации, утверждает ТАСС.

Сообщается, что поступили предложения сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды (ранее это было возможно не более двух раз), количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с трех до двух, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок.

59-й конгресс ISU пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.