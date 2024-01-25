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Сегодня, 16:01

Технический комитет ISU намерен упростить программы фигуристов

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Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании к ближайшему конгрессу организации, утверждает ТАСС.

Сообщается, что поступили предложения сократить в произвольной программе в одиночном катании количество обязательных прыжков с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды (ранее это было возможно не более двух раз), количество каскадов и комбинаций предлагается сократить с трех до двух, одно вращение заменить на хореографическое вращение. В парах предлагается сократить количество поддержек с уровнями с трех до двух, убрать сольный прыжок.

59-й конгресс ISU пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.

Источник: ТАСС
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