Врач Шветский прибыл на заседание по делу об иске к немецкому журналисту Зеппельту

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

11 февраля немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.