Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:30

Врач Шветский прибыл на заседание по делу об иске к немецкому журналисту Зеппельту

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Филипп Шветский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский прибыл в Никулинский суд Москвы на заседание по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

11 февраля немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил фильм, в котором сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Филипп Шветский и&nbsp;Камила Валиева. «Единственным выходом было взятие вины на себя». История врача, от которого якобы отказалась Тутберидзе

Фигурное катание
Камила Валиева
Филипп Шветский
Читайте также
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова: «Желание вернуться в фигурное катание у меня присутствует всегда»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости