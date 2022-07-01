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Сегодня, 16:08

В Самбо-70 рассказали о возвращении Тутберидзе в Россию: «У нас даже не было малейших сомнений»

В Самбо-70 рассказали о возвращении Тутберидзе в Россию из США
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал корреспонденту «СЭ» о возвращении российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Москву.

«Этери Георгиевна в Москве, уже вернулась из Америки. Мы очень рады этому. У нас даже не было малейших сомнений по этому поводу. Человек принес три олимпийских золота для нашей страны», — сказал Лайшев «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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