В Самбо-70 рассказали о возвращении Тутберидзе в Россию: «У нас даже не было малейших сомнений»

В Самбо-70 рассказали о возвращении Тутберидзе в Россию из США

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал корреспонденту «СЭ» о возвращении российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Москву.

«Этери Георгиевна в Москве, уже вернулась из Америки. Мы очень рады этому. У нас даже не было малейших сомнений по этому поводу. Человек принес три олимпийских золота для нашей страны», — сказал Лайшев «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.