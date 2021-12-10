Волосожар травмировала колено на «Ледниковом периоде»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сообщила, что получила травму на съемках шоу «Ледниковый период».

«Меня уговорили рассказать об этом, — написала Волосожар в Instagram. — Я не люблю жаловаться, не люблю лишней драмы. Мне проще стиснуть зубы, улыбнуться и идти дальше, не показывая, что скрывается за этой улыбкой. Но сейчас мы катаемся на Первом. На нас смотрят миллионы людей. И я хочу со всеми оставаться честной.

На последнем номере, который снимался, мы упали. Бывает. Сначала показалось, что ничего страшного не случилось, мы докатались и ушли за кулисы. Но уже через полчаса стало ясно, что произошло что-то нехорошее. На колене выросла огромная шишка с жидкостью и меня срочно отправили к врачу. Жидкость откачали, укололи обезболивающее и сказали, что нужно МРТ.

Я не смогла сесть за руль, ехала домой, лежа на заднем сиденье, и продолжала надеяться, что все само пройдет и завтра я снова поеду на тренировку. Но если хочешь кого-то рассмешить, расскажи ему о своих планах. Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть ее тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция...?

Телефон разрывался. Мне одновременно писали десятки друзей и знакомых: «Ну как? Ну что?» А я не знала, что отвечать. Первые минуты состояние было шоковое. Я не ожидала, что все так развернется. Просто пыталась понять, что делать. Мое расписание на декабрь и январь забито льдом: «Ледниковый», ледовые шоу, мастер-классы. Подвести столько людей, разрушить столько планов — это просто мой личный ад. Я так не умею.

Но боль, которая неслась от колена куда-то в голову, при любой попытке опереться на ногу отрезвляла. Какие коньки? Я в кроссовках еле иду. Близкие в один голос говорили: «Снимайся с шоу, все отменяй, угробишься». Я головой понимаю, что, возможно, так и надо сделать. Но столько людей... На меня рассчитывают коллеги. За нас голосуют зрители! Просто плюнуть на все это?»

Спортсменка выступает в шоу в паре с актером Федором Федотовым.