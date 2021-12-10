Слуцкая назвала фигуристок, которые являются главными претендентками на участие в Олимпиаде

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что фигуристки Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова являются главными претендентками на участие в Олимпиаде в Пекине

«На сегодняшний день у нас достаточное количество подготовленных спортсменов, которые имеют возможность занять первые три места, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Для меня самые яркие претенденты — Туктамышева, Валиева, Трусова и Щербакова», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.