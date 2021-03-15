Владимир Путин поздравил Алексея Мишина с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил заслуженному тренеру России по фигурному катанию Алексею Мишину поздравительную телеграмму.

8 марта Мишину исполнилось 80 лет.

«Уважаемый Алексей Николаевич! Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной школы фигурного катания. Ваш блистательный дуэт с Тамарой Москвиной, успешные выступления на престижных национальных и международных соревнованиях — яркие, незабываемые страницы спорта высших достижений, и, конечно, самого глубокого признания достойна ваша работа на наставническом поприще», — говорится в телеграмме.