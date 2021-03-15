Авербух отреагировал на слова Грищук об отмене ее участия в «Ледниковом периоде»

Заслуженный мастер спорта, постановщик и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Оксаны Грищук о том, что он отменил ее участие в шоу «Ледниковый период».

«Это все было очень давно. Мы действительно приглашали Оксану. Она живет в Америке, было достаточно сложно обеспечить ей приезд и проживание. Были сложности и с партнерами тоже, но я даже не помню, в каком сезоне это было. Влияла ли как-то Татьяна Анатольевна Тарасова на это решение? Конечно, нет. Сейчас с Оксаной мы не общаемся, но у нас никогда не было никаких конфликтов. У нас нормальные отношения», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук в интервью Sport24 заявила, что Авербух в последний момент отменил ее участие в «Ледниковом периоде» и думает, что к этому приложила руку Татьяна Тарасова.

(Владимир Пушкарев)