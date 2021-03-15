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Сын Плющенко рассказал, что хочет выступить на пяти Олимпиадах

19:47
Александр Плющенко. Фото Instagram
Александр Плющенко. Фото Instagram
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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, рассказал о своих планах по участию в Олимпийских играх.

На видео в Instagram Евгений Плющенко на камеру задает сыну вопрос о его главной мечте.

— Какая твоя мечта? Сколько Олимпиад хочешь пройти? — спросил тренер.

— Пять, — ответил Плющенко-младший.

Также Александр признался, что главным человеком, который вдохновляет его, является папа.

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