Сын Плющенко рассказал, что хочет выступить на пяти Олимпиадах

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, рассказал о своих планах по участию в Олимпийских играх.

На видео в Instagram Евгений Плющенко на камеру задает сыну вопрос о его главной мечте.

— Какая твоя мечта? Сколько Олимпиад хочешь пройти? — спросил тренер.

— Пять, — ответил Плющенко-младший.

Также Александр признался, что главным человеком, который вдохновляет его, является папа.