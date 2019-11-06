Ветерана-паралимпийца из Петербурга обвинили в преследовании Косторной

Глухонемой 56-летний велогонщик из Санкт-Петербурга мог угрожать 16-летней российской фигуристки Алене Косторной во время этапа «Гран-при» во французском Гренобле.

Косторной поступали сообщения от некоего Вадима о намерении взорвать отель, в котором Алена остановилась во время «Гран-при», сообщbk Telegram-канала LIFE SHOT. Также сообщается, что организаторы соревнований получали анонимные сообщения о «минировании» ледовой арены. Преследователя быстро вычислили — на его странице ВКонтакте есть многочисленные фотографии Косторной и других юных фигуристок, а также снимок, где некто целует плакат с изображением Алены.

16-летняя фигуристка, проводящая дебютный сезон на взрослом уровне, стала победительницей женского турнира на французском этапе. В следующий раз она выступит на на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.