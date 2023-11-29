Базарова — о состоянии Валиевой: «Абстрагироваться от судебного процесса сложно»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о ментальном состоянии фигуристки Камилы Валиевой во время судебных разбирательств в CAS.

«Абстрагироваться от судебного процесса, понятное дело, сложно. Но все равно большой плюс для Камилы, что она участвует в соревнованиях, имеет такую возможность. Нет запрета на выход на лед. Это самое главное, от этого давления должно быть поменьше. Есть чем заняться, на что настраиваться. Конечно, ситуация давит, не думать про нее невозможно. Но вот когда развивалась история с моим партнером Юрием Ларионовым, мы вообще были вынуждены сидеть полтора года без стартов. Без каких-либо вообще выступлений — как российских, так и международных.

Мы только тренировались, опыта соревнований не хватало. И, разумеется, было очень тяжело потом возвращаться на старт. Как будто бы заново родился и вышел впервые на публику, психологически преодолеть этот момент было сложно. Камила же опыта соревнований не теряет, так что не должно быть очень большого груза», — сказала Базарова.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне до сих пор рассматривает дело Валиевой, запущенное еще в феврале 2022 года во время Олимпиаде в Пекине. По предварительной информации вердикт будет вынесен в начале 2024 года.