Васильев не жалеет, что прекратил работу с Москвиной

Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев считает, что поступил правильно, прекратив работу с Тамарой Москвиной в тот момент, когда в школе появилось большое количество талантливых фигуристов.

«Вы знаете, нет. Естественно, я анализировал эту ситуацию, причем неоднократно, и пришел к тому, что моя нынешняя работа в Беларуси в качестве главного тренера гораздо более многогранна. Мне всегда было интересно браться за что-то новое, причем все новые этапы в моей жизни возникали фактически спонтанно. Я никогда не хотел заниматься парным катанием, но занялся им и был достаточно успешен. Никогда не хотел тренировать, меня, скорее, в некотором роде принудительно сподвигли к этому, и я стал тренером не последнего эшелона», — приводит слова Васильева RT.