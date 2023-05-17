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17 мая, 17:34

Рудковская — о переходе Парсеговой в группу Тутберидзе: «Если ее взяли с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил»

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Сергей Дудаков и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о переходе фигуристки Арины Парсеговой от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Если ее взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

До сезона-2020/21 спортсменка тренировалась под руководством Тутберидзе, затем перешла к Плющенко.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
Яна Рудковская
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