Рудковская — о переходе Парсеговой в группу Тутберидзе: «Если ее взяли с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость о переходе фигуристки Арины Парсеговой от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Если ее взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

До сезона-2020/21 спортсменка тренировалась под руководством Тутберидзе, затем перешла к Плющенко.