Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает правильным решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.

«Не могу сказать, что я понимаю этот переход в полном объеме, но мне кажется, здесь нужно уточнить: ребята пришли не к Тутберидзе, а в ее группу. С тем, видимо, расчетом, что с ними будут работать специалисты по парному катанию. На мой взгляд, он у Тутберидзе в парном катании не настолько велик, как в одиночном. Она пока еще не успела наработать в этом виде должный авторитет, и ее появление за бортиком не всегда является плюсом. Иногда вызывает лишь раздражение», — приводит слова Васильева RT.

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.