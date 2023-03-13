Валиева выступит в финале Кубка Московского спорта

Российская фигуристка Камила Валиева выступит с показательной программой на четвертом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию, сообщает официальный сайт турнира.

«Очень здорово, что у меня появилась возможность выступить на Кубке Московского спорта еще раз, тем более в Финале, который обещает быть грандиозным! Показательное выступление в рамках Кубка — это одновременно и хорошая возможность отработать элементы в условиях, приближенных к соревновательным, и дополнительный стимул — ведь за моим прокатом будут наблюдать юные фигуристы, для которых я могу стать примером. Мне удалось понаблюдать за состязанием ребят в рамках 4-го этапа, на котором я выступала. Я могу сказать, что у них действительно большое будущее», — приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию пройдет 23 апреля на малой спортивной арене «Лужники» в Москве.