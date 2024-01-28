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Сегодня, 13:54

Чемпионка Санкт-Петербурга ответила на комментарии про лишний вес фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ксения Гущина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина ответила на вопрос «СЭ» о лишнем весе фигуристок. В последние недели в эфире Первого канала неоднократно звучали реплики о весе спортсменок со стороны Татьяны Тарасовой.

— Когда говорят в эфире, что кто-то поправился или толстый — мне кажется, это не очень корректно и правильно. Все-таки есть спортсмен и тренер, они должны решать это между собой. Мы взвешиваемся каждый день. Но мне кажется, никому неприятно, когда о человеке так отзываются. Я же потом пересматриваю трансляции, — ответила Гущина.

Также фигуристка высказалась о смене тренера:

«Уход Андрея Мозалева из группы никак на меня не повлиял. Как работали, так и работаем, внимания тренера больше не стало, столько же», — отметила Ксения.

Фигурное катание
Ксения Гущина
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