Валиева: «Вижу ли себя на подиуме Олимпиады? Не думаю об этом»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к сезону и планах на будущее.

«Тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстегивают, потому что смотришь на них и если ты показала свой максимум, а они сделали еще лучше, то и тебе приходится прибавлять.

Чего хочу в будущем? Хотела стать психологом и еще хочу себе еще одного шпица. Хочу помского — это смесь хаски и померанского. Вижу ли себя на подиуме Олимпиады? Не думаю об этом», — сказала Валиева на церемонии ISU Skating Awards.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала «Гран-при» по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России-2021. В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.

29 июня стало известно, что Валиева в сезоне-2021/22 выступит на этапах серии «Гран-при» в Ванкувере и Сочи.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.