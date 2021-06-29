Анна Щербакова выступит на этапах «Гран-при» в Китае и Франции

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выступит на этапах серии «Гран-при» в китайском Чунцине и во французском Гренобле, сообщает сайт Международного союза конькобежцев. Этап в Китае состоится с 5 по 7 ноября, во Франции — с 19 по 21 ноября.

Щербакова является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и финала серии Гран-при (2019), а также трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

На первый этап, который пройдет в Лас-Вегасе, заявлены бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова и чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На этапе в Ванкувере выступят серебряный призер мирового первенства Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

В Китае помимо Щербаковой выступят бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. На этап в Японии заявлены чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов и чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На пятом этапе в Гренобле выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин, а также победитель юниорского чемпионата мира Андрей Мозалев дебютирует в серии Гран-при.

В заключительном этапе серии, который пройдет в Сочи, выступят Туктамышева, Валиева, Мишина и Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Синицина и Кацалапов.