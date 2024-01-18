Валиева примет участие в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда

Серебряный призер Олимпиады, хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил «СЭ», что Камила Валиева примет участие в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда 27 января в Санкт-Петербурге.

«Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее стало известно, что Валиева не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам в Москве.