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Сегодня, 11:17

Валиева примет участие в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады, хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил «СЭ», что Камила Валиева примет участие в шоу, посвященном прорыву блокады Ленинграда 27 января в Санкт-Петербурге.

«Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее стало известно, что Валиева не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам в Москве.

Илья Авербух
Камила Валиева
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