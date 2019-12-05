Валиева отказалась отвечать на вопрос о Лью и четверном в произвольной программе

Российская фигуристка Камила Валиева после исполнения короткой программе в турнире девушек в юниорском Финале «Гран-при» отметила, что причиной ее ошибки стало волнение. Фигуристка допустила ошибку на приземления с тройного риттбергера, однако уверенно исполнила двойной аксель и каскад «тройной лутц-тройной тулуп». За прокат она получила 69.02 балла.

— Ошибка из-за случилась из-за волнения, — сказала Валиева. — Сегодня было нормально выступать даже первой, размялся и пошел катать, а вот произвольную сложнее — после шести минут разминки нужно еще отдохнуть. Состояние ноги? Нормально.

На вопросы о соперничестве с Алисой Лью и четверном прыжке в произвольной программе российская фигуристка отвечать отказалась.

Произвольную программу на турнире девушки покажут 6 декабря в 18.20 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции